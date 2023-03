Tournoi de tennis multi-chances Courts de tennis – Campus Beaulieu Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Tournoi de tennis multi-chances Courts de tennis – Campus Beaulieu, 6 avril 2023, Rennes. Tournoi de tennis multi-chances Jeudi 6 avril, 14h00 Courts de tennis – Campus Beaulieu Tarif: 2€ ou gratuit pour les licenciés FFSU Le jeudi 6 avril, de 14h à 17h le SIUAPS vous donne RDV pour un tournoi de tennis « multi-chances » réservé aux joueurs de tennis débutant à débrouillé (niveau 0 à niveau 1, de non classé à 15/5)

Le principe est de jouer plusieurs matchs (3 matchs par joueur) dans un format court (3 ou 4 jeux gagnants), entre des participants de même niveau.

Tarif: 2€ ou gratuit pour les licenciés FFSU

Prévoir votre raquette et une bouteille d’eau, prêt de quelques raquettes possible.

Inscriptions obligatoires sur le site « mon espace SIUAPS » Courts de tennis – Campus Beaulieu Campus Beaulieu 35700 Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] [{« link »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T14:00:00+02:00 – 2023-04-06T17:00:00+02:00

2023-04-06T14:00:00+02:00 – 2023-04-06T17:00:00+02:00 siuaps animations

