Paris Le Louxor - Palais du Cinéma île de France, Paris COURTS AU LOUXOR # 9 Le Louxor – Palais du Cinéma Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

COURTS AU LOUXOR # 9 Le Louxor – Palais du Cinéma, 24 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 19h à 23h

payant

7 films, des rencontres avec les équipes et prolongations au bar du Louxor… VENDREDI 24 SEPTEMBRE · 19H Au programme : LES TISSUS BLANCS – Moly Kane – 20′

DANS MON RÉSEAU – Randa Maroufi – 16′ – Rencontre avec la réalisatrice

ELLES ALLAIENT DANSER – Laïs Decaster – 30′ – Rencontre avec la réalisatrice

I GOTTA LOOK GOOD FOR THE APOCALPYSE – Ayce Kertal – 6′

LES MAUVAIS GARÇONS – Elie Girard – 40′ – Rencontre avec le réalisateur

MAALBEEK – Ismaël Joffroy Chandoutis – 16′

LE DÉPART – Saïd Hamich Benlarbi – 25′ – Rencontre avec la productrice Durée des projections : 2h33 En partenariat avec l’Agence du court-métrage. Tarif : 6 euros / – 26 ans : 5 euros

Carte Louxor acceptée. Les cartes UGC Illimité et Ciné-Pass Gaumont Pathé ne sont pas acceptées pour cette soirée. Spectacles -> Projection Le Louxor – Palais du Cinéma 170 Boulevard Magenta Paris 75010

2, 4 : Barbès-Rochechouart (22m) 2 : Anvers (403m)

Contact :Cinema Louxor 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/ https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://twitter.com/Cinema_Louxor?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Spectacles -> Projection Cinéma

Date complète :

2021-09-24T19:00:00+02:00_2021-09-24T23:00:00+02:00

.

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Louxor - Palais du Cinéma Adresse 170 Boulevard Magenta Ville Paris lieuville Le Louxor - Palais du Cinéma Paris