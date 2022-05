Courtial X Kogane

Courtial X Kogane, 13 mai 2022, . Courtial X Kogane

2022-05-13 – 2022-05-13 EUR 0 CXK (Courtial X Kogane) c’est le paysan du Rouergue qui chante dans le désert Californien. Le duo s’inspire de la transe du bal occitan et le mélange au rock stoner pour un résultat puissamment enraciné. CXK (Courtial X Kogane) c’est le paysan du Rouergue qui chante dans le désert Californien. Le duo s’inspire de la transe du bal occitan et le mélange au rock stoner pour un résultat puissamment enraciné. +33 5 59 58 35 60 CXK (Courtial X Kogane) c’est le paysan du Rouergue qui chante dans le désert Californien. Le duo s’inspire de la transe du bal occitan et le mélange au rock stoner pour un résultat puissamment enraciné. GabbieBurns dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville