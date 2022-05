Courtes séances de conte Musée Alsacien Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Musée Alsacien, le samedi 14 mai à 19:30 Gratuit sans réservation

Courtes séances de conte, confortablement installées dans la Stùb paysanne, avec Gérard Leser, conteur et folkloriste Musée Alsacien 23-25 quai Saint-Nicolas, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T22:30:00

