Bibliothèque Dumont, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

Au programme: _Inventaires_ de Philippe Minyana (raccourci), _La peau d’Elisa_ de Carole Fréchette, _La pose_ de Carole Fréchette Pour les Nuits de la lecture, l’atelier de la compagnie de théâtre, « la Mandarine Blanche » dirigée par les comédiens Alain CARNAT et Gatienne ENGELIBERT, viendra présenter de courtes pièces. Bibliothèque Dumont 12 boulevard du Général Gallieni 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois Nonneville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:30:00

