le samedi 3 juillet à Musée d’Allard Entrée libre, places limitées

Représentations artistiques en lien avec l’exposition temporaire « Bulles d’émotions » Musée d’Allard 13 bd de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Montbrison Loire

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T18:30:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:00:00

