Courtenay Courtenay Courtenay, Loiret COURTENAY VISITE AU CLAIR DE LUNE Courtenay Courtenay Catégories d’évènement: Courtenay

Loiret

COURTENAY VISITE AU CLAIR DE LUNE Courtenay, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Courtenay. COURTENAY VISITE AU CLAIR DE LUNE 2021-07-24 20:30:00 – 2021-07-24

Courtenay Loiret Courtenay Rendez-vous à 20h30 sous la Halle. Venez découvrir Courtenay sous le signe d’Aristide Bruant. Depuis la Halle, en parcourant les vieilles rues jusqu’à Cléry, apprenons à mieux connaitre une cité dont le nom est connu à travers le monde grâce à une célèbre famille. Participation : 3€/pers. Torche et bonnes chaussures recommandées – renseignement auprès du syndicat d’initiative de Château-Renard et de ses environs 32, place de la République 45220 Château-Renard tel : 02 38 95 39 53 mail : si.chateau.renard@gmail.com SAMEDI 24 JUILLET 2021 COURTENAY : VISITE AU CLAIR DE LUNE Rendez-vous à 20h30 sous la Halle. Venez découvrir Courtenay sous le signe d’Aristide Bruant. Depuis la Halle, en parcourant les vieilles rues jusqu’à Cléry, apprenons à mieux connaitre une cité dont le nom est connu à travers le monde grâce à une célèbre famille. Participation : 3€/pers. Torche et bonnes chaussures recommandées – renseignement auprès du syndicat d’initiative de Château-Renard et de ses environs 32, place de la République 45220 Château-Renard tel : 02 38 95 39 53 mail : si.chateau.renard@gmail.com dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Courtenay, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu Courtenay Adresse Ville Courtenay lieuville 48.0399#3.05881