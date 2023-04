Color Run Place Honoré Combe, Courtenay 45320 LOIRET Courtenay Catégories d’Évènement: Courtenay

Loiret

Color Run Place Honoré Combe, Courtenay 45320 LOIRET, 11 juin 2023 08:00, Courtenay. Color Run Courtenay LOIRET Dimanche 11 juin, 08h00 1

http://www.terresfestives.fr Outre cette course, il sera installé un village festif (où avant, pendant et après la course) une animation musicale et plusieurs prestations viendront sublimer la journée. De nombreux stands divers et variés seront également installés. A ce titre, les personnes ou associations souhaitant proposées un stand ou une prestation sur scène (Musicale ou autres) sont les bienvenues Place Honoré Combe, Courtenay 45320 LOIRET Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret

Détails Heure : 08:00 Catégories d’Évènement: Courtenay, Loiret Autres Lieu Place Honoré Combe, Courtenay 45320 LOIRET Adresse Place Honoré Combe Ville Courtenay Departement Loiret Lieu Ville Place Honoré Combe, Courtenay 45320 LOIRET Courtenay

Place Honoré Combe, Courtenay 45320 LOIRET Courtenay Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courtenay/

Color Run Place Honoré Combe, Courtenay 45320 LOIRET 2023-06-11 was last modified: by Color Run Place Honoré Combe, Courtenay 45320 LOIRET Place Honoré Combe, Courtenay 45320 LOIRET 11 juin 2023 08:00 Place Honoré Combe, Courtenay 45320 LOIRET Courtenay

Courtenay Loiret