Théâtre « Avez-vous embrassé le coq ? » Courtenay, samedi 9 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Les dymon de minuit vous présentent une pièce de Vivien LHÉRAUX « Avez-vous embrassé le coq ? »

Une troupe de théâtre répète une ultime fois un célèbre vaudeville.

Demain, les comédiens doivent jouer la première mais en coulisses et sur les planches rien ne va, les comédiens ne sont pas prêts !!

Il y l’actrice qui pense que son mari la trompe et refuse de jouer avec lui, l’acteur qui perd la raison suite à une chute, une autre qui ne sait toujours pas son texte et tout cela sans compter la remplaçante du technicien attitré tombé malade, qui est totalement incompétente. Tout devient très très compliqué.

La metteuse en scène est au bord de la crise de nerf et , pour éviter le fiasco, se demande s’il ne faudrait pas tout abandonner. Mais trop tard, le jour de la première arrive…

Place Honoré Combe

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire lesdymondeminuit@outlook.com



