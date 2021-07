Court Métrage Photo à Molières Molières, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Molières.

Court Métrage Photo à Molières 2021-07-10 – 2021-07-10

Molières Dordogne

ABM (Amis de la Bastide de Molières), crée en 1995, est une association régie par loi 1901. Cette association a pour but de promouvoir les activités culturelles, d’organiser toutes manifestations destinées à l’animation de la bastide et de gérer des expositions sans but commercial ou lucratif.

+33 6 72 64 41 88

©Pays Bergerac Tourisme

dernière mise à jour : 2021-06-06 par