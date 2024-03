COURT DE FERME DE LA BLANCHETIÈRE Loireauxence, vendredi 12 avril 2024.

COURT DE FERME DE LA BLANCHETIÈRE Loireauxence Loire-Atlantique

Court de Ferme et ses hôtes d’un soir travaillons à vous organiser une soirée pleine de saveurs tant gustatives qu’émotionnelles et intellectuelles.

Au programme :

-Marché de producteurs sur place de 17h à 19h.

-Visite de l’exploitation et dégustation

-Pique-nique (pensez à l’apporter ou profiter du marché sur place)

Découvrez la Chèvrerie de la Blanchetière et le Pota’ger Prosper ! 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 17:00:00

fin : 2024-04-12

La Blanchetière

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire

