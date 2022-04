Court-Circus 2022 Châlons-en-Champagne, 29 avril 2022, Châlons-en-Champagne.

Court-Circus 2022 Quartier du Verbeau Avenue du 8 Mai 1945 Châlons-en-Champagne

2022-04-29 16:30:00 – 2022-04-30 22:00:00 Quartier du Verbeau Avenue du 8 Mai 1945

Châlons-en-Champagne Marne

Un esprit de familleS

Lors de cette nouvelle édition de Court-Circus, nous avons souhaité retrouver durant quelques jours un « esprit de familleS » et avons convoqué des constructeurs de banquets, des organisateurs de vide-greniers un rien décalé et des amuseurs publics déroutants comme on les aime…

À ces endroits, habitantes et habitants vous allez participer et entrer dans la danse en devenant, si vous, le cœur vous en dit, les actrices et les acteurs de la fête !

Ici, au cœur battant du Verbeau, nous allons passer à table, nous allons nous retrouver, jouer et danser ensemble.

De Fêtes, vous êtes toutes et tous NOS bienvenu.e.s !

Programme :

VENDREDI 29 AVRIL – Square de la banane (au croisement des rues Laforest et d’Alsace)

– De 16h30 Àà19h : Parcours plastiques autour des 7 familles du Verbeau de La Zankà Compagnie

– 19h : Moment de convivialité

– 20H30 : Les 7 familles du Verbeau – le repas de La Zankà Compagnie

SAMEDI 30 AVRIL – Esplanade du Verbeau (accès par la rue du 8 mai 1945)

– 18H : Joe & Joe, Compagnie Les Barjes

– 19H : Apéro au Verbeau

– 20H : Le Grand Débarras d’OpUS

https://www.furies.fr/

