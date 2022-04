Court-circuit Nancray, 16 juillet 2022, Nancray.

Court-circuit Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray

2022-07-16 10:00:00 – 2022-07-17 19:00:00 Rue du Musée Musée des Maisons comtoises

Nancray Doubs Nancray

6 EUR Cette manifestation festive organisée en partenariat avec le GPPR (Groupement de promotion des produits régionaux) vise à mettre en valeur les produits locaux, de saison, issus de filières respectueuses de l’environnement. Au programme, un marché de producteurs, des ateliers cuisine (anti gaspi, végétale… pour une sensibilisation à l’alimentation durable), des animations autour du goût, des rencontres et des spectacles.

– Hélène GRANGE et Patrick LUIRARD, Aux p’tits oignons (chansons gastronomiques, duo musicalothéâtral)

Hélène Grange et Patrick Luirard, dans « Aux p’tits oignons », s’attaquent à la gastronomie, aux plaisirs de la table, à la gourmandise, aux excès, à l’art culinaire…. Des chansons de Presque Oui à Rémo Gary, d’Elise Caron aux Frères Jacques, de Michèle Bernard à Boris Vian, des Chansons Plus Bifluoré à Ricet Barrier en passant par Gérard Morel, Léo Ferré, Trenet, Brassens, … ils cuisinent un chaud show, avec l’humour comme épice et la gourmandise en bandoulière ! On y goutte avec délectation des textes et musiques créés il y a peu ou longtemps, par des gens qui ont la plume gourmande, l’imaginaire insatiable, la parole goulue, la musique savoureuse…

Représentation en un ou deux temps, en début de soirée, samedi 16 juillet

– Cie THEARTO (52), Mets des mots (à partir de 12 ans)

Une intervention festive où les textes sont lus, joués, chantés et même dansés pour déverrouiller les sens et titiller le palais ! Une exploration gastronomique avec des textes sur les légumes, les fruits, la charcuterie, la vache-qui-rit… Ouvrez grand vos oreilles et vos papilles !

