COURT-CIRCUIT : La musique adoucit les sons · ouVERTures 2021 Château de Monte-Cristo, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Port-Marly.

COURT-CIRCUIT : La musique adoucit les sons · ouVERTures 2021

Château de Monte-Cristo, le samedi 10 juillet à 15:00

Dans le cadre du festival ouVERTures 2021, les solistes de Court-circuit donnent un programme autour des musiques du XXème et XXIème siècles. Une promenade en douceur avec des compositeurs vivants et leur illustre ancêtre, Stravinsky. Du rythme, voire du groove chez Matalon, et une pointe de théâtre musical avec Rebotier, compositeur/poète. Enfin, une création du jeune compositeur Camilo Roca. MARTIN MATALON Prelude and blue (2001) pour clarinette, contrebasse et percussion CAMILO ROCA Música Doméstica création mondiale pour clarinette basse, contrebasse et percussion JACQUES REBOTIER La musique adoucit les sons (1988) pour contrebassiste récitant BERNARD CAVANNA Trio pour clarinette, contrebasse et marimba (2001) IGOR STRAVINSKY Trois pièces pour clarinette (1919)

Entrée libre

Concert dans le parc du Château de Monte-Cristo

Château de Monte-Cristo Chemin du Haut des Ormes, 78560 Le Port-Marly Le Port-Marly Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T15:00:00 2021-07-10T16:00:00