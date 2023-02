COURT BOUILLON – PROGRAMME D’HIVER Notre-Dame-de-Londres Notre-Dame-de-Londres Catégories d’Évènement: Hérault

Herault Notre-Dame-de-Londres Programme des accueils de loisirs de Court Bouillon pour les vacances d’hiver

> Du 20 au 24 février 2023

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT de Court Bouillon a Notre Dame de Londres accueille les enfants de 3/11 ans des 7 communes partenaires : Causse de la Selle, Saint André de Buèges, Pégairolles de Buèges, Saint Jean de Buèges, Notre Dame de Londres, Rouet et Ferrières les Verreries.

Pour inscrire votre(vos) enfants(s), contactez nous : assocourtbouillon@gmail.com ALSH NOTRE DAME DE LONDRES

Pour ces vacances les enfants surferont sur le thème des dessins animés glacés et du stop motion. > Au programme : Découverte de l’univers des dessins animés et de leur fabrication au travers de grands jeux, énigmes, défis et activités manuelles qui rythmeront leurs journées. Les enfants auront pour défi de réaliser leur propre dessin animé en stop motion, tout au long de la semaine ! Vous pourrez le découvrir le vendredi après midi autour d’un gouter partagé réalisé par les enfants. > Lieu : École de Notre Dame de Londres

Pour ces vacances les enfants surferont sur le thème des dessins animés glacés et du stop motion. > Au programme : Découverte de l'univers des dessins animés et de leur fabrication au travers de grands jeux, énigmes, défis et activités manuelles qui rythmeront leurs journées. Les enfants auront pour défi de réaliser leur propre dessin animé en stop motion

