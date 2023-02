COURT BOUILLON – PROGRAMME D’HIVER Causse-de-la-Selle Causse-de-la-Selle Catégories d’Évènement: Causse-de-la-Selle

Herault Causse-de-la-Selle Programme des accueils de loisirs de Court Bouillon pour les vacances d’hiver

> Du 20 au 24 février 2023

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT de Court Bouillon au Causse de la Selle accueille les enfants de 3/11 ans des 7 communes partenaires : Causse de la Selle, Saint André de Buèges, Pégairolles de Buèges, Saint Jean de Buèges, Notre Dame de Londres, Rouet et Ferrières les Verreries.

Pour inscrire votre(vos) enfants(s), contactez nous : assocourtbouillon@gmail.com ALSH CAUSSE DE LA SELLE

Pendant ces vacances nous allons aborder le thème de l’air !

Tête en l’air, près des nuages et des oiseaux, nous allons expérimenter tout un tas d’activités. > Au programme : des avions, des cerfs-volants, un atelier de construction de nichoirs, balades et jeux extérieurs. Le vendredi après-midi, les familles sont invitées à participer à un grand jeu ouvert à toutes et tous et un goûter partagé pour la restitution de la semaine. > Lieu : École Causse de la Selle

> Direction ACM : Théo Collin + 2 animateurs.rices ALSH CAUSSE DE LA SELLE

Pendant ces vacances nous allons aborder le thème de l'air !

Tête en l'air, près des nuages et des oiseaux, nous allons expérimenter tout un tas d'activités. > Au programme : des avions, des cerfs-volants, un atelier de construction de nichoirs, balades et jeux extérieurs. Le vendredi après-midi, les familles sont invitées à participer à un grand jeu ouvert à tous

