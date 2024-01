Cour’SLA pied à Noueilles le 31 mars Noueilles salle polyvalente Noueilles, dimanche 31 mars 2024.

Cour’SLA pied à Noueilles le 31 mars L’association « SLA, qu’es aquò? » organise une cour’SLA pied (6 et 12 km) le dimanche 31 mars à Noueilles. Dimanche 31 mars, 09h30 Noueilles salle polyvalente

Début : 2024-03-31T09:30:00+02:00 – 2024-03-31T13:00:00+02:00

Fin : 2024-03-31T09:30:00+02:00 – 2024-03-31T13:00:00+02:00

Dimanche 31 mars 2024 à Noueilles Je cours ou je marche pour mon plaisir et j »aide l’association SLA QU’ES AQUO ? dans la création d’un habitat inclusif.

Un grand projet pluriannuel qui devrait voir le jour au sud de Toulouse. Pour rompre l’isolement, sécuriser le quotidien, éviter la précarité, aider les familles et les aidants.

2 parcours :

– 6 Kms Marche ou Course. En courant ou en marchant pour tous les débutants!. Chaque pas compte!. RDV 10 h 00

– 12 Kms Marche ou Course. Chaussez vos baskets et rejoignez notre parcours à travers champs et forets. RDV 9 h 30

Le départ et l’arrivée se font devant la salle polyvalente de Noueilles.

Simplement pour bien vivre ensemble !!!!

Nous vous attendons nombreux le 31 mars.

Pour vous inscrire en ligne https://chrono-start.com

Cour’SLA pied est une course à pied organisée pour la troisième fois le dimanche 31 mars 2024 par l’association « SLA qu’es aquo ? ».

L’objectif de la manifestation est de sensibiliser sur la maladie de Charcot (SLA) et récolter des fonds pour l’association afin de venir en aide aux malades et leur entourage.

L’association vous propose également les mêmes courses en mode virtuelles afin de participer à votre manière ou si vous habitez loin.

Noueilles salle polyvalente côte du moutounié 31450 Noueilles Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie

SLA, qu’es aquò ?