18e édition du festival « La Semaine Acadienne 2023 », 6 août 2023, Courseulles-sur-Mer

18e édition du festival « La Semaine Acadienne 2023 »

2023-08-06 – 2023-08-15

Du 6 au 15 août 2023, un vent d’Acadie soufflera sur Courseulles-sur-mer, Douvres-la-Délivrande, Carpiquet, Beny-sur-mer, Bernières-sur-mer, Luc-sur-mer, Langrune-sur-mer, Saint Aubin sur mer, Authie, dans le Calvados, à l’occasion de la 18 ème édition de la « La Semaine Acadienne ».

Créée pour rendre hommage aux soldats Acadiens qui débarquèrent le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie, et célébrer la vitalité de l’Acadie d’aujourd’hui, ce festival, avec près de 15 000 participants, se positionne comme la manifestation la plus importante consacrée à toute l’Acadie en France, et l’événement phare de l’été sur la Côte de Nacre.

Dans le cadre de sa 18 ème édition, « La semaine acadienne » aura l’honneur d’accueillir la célèbre humoriste Anthony Kavanagh ( Québec) pour un spectacle exceptionnel ainsi que la grande chanteuse acadienne Natasha st Pier (Nouveau-Brunswick) . De nombreux concerts avec des artistes Acadiens seront également proposés. Parmi eux, « Le groupe Pieds à Terre « (Nouvelle-Ecosse), les danseuses de « La Baie en Joie » (Nouvelle-Ecosse), la cantatrice Chantal Dionne (Nouveau-Brunswick), le groupe « La Patente » (Nouveau-Brunswick), la conteuse Anne Godin (Nouveau-Brunswick), Ariane Nadeau (Iles de la Madeleine / Québec), le groupe Bodh’Aktan (Iles de la Madeleine / Québec ). Complèteront ce programme le show man Christian Marc Gendron (Québec), Manon Seguin (Ontario), l’historien André-Carl Vachon (Québec), ainsi qu’Arnaud Askoy avec un concert intitulé « la promesse Brel » consacré à Jacques Brel. Et, bien entendu, les fidèles Sussie Arvesen et Terry Bradford.

Seront également au programme des cérémonies commémoratives en hommage aux soldats Acadiens avec un hommage particulier rendu à Arthur Haché, vétéran acadien du North Shore regiment décédé en décembre 2022 à l’âge de 98 ans , des projections de documentaires, des animations, des ateliers, un défilé de véhicules anciens, une randonnée pédestre historique sur les traces des Acadiens, des journées thématiques sur « La vie des Acadiens du temps du fort de Louisbourg », « La vie au moment du Débarquement », « Cap à l’Ouest. Sans oublier, le 15 août, jour de la fête nationale des Acadiens, le grand tintamarre qui verra près de 3000 personnes défiler sur la digue de Courseulles pour faire du bruit en toute liberté.

Eric Laubeuf

