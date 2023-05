Animation danses des années 40 avec « La Baie en joie » / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Place du général de Gaulle, 13 août 2023, Courseulles-sur-Mer.

Dans le cadre de la journée thématique « La vie au moment du Débarquement », démonstration de danses des années 40 avec les danseuses acadiennes de « La baie en joie » (Nouvelle-Ecosse).

2023-08-13 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-13 . .

Place du général de Gaulle

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



En el marco de la jornada temática « La vida en la época del Desembarco », demostración de bailes de los años 40 con los bailarines acadios de « La baie en joie » (Nueva Escocia)

Im Rahmen des Thementages « Das Leben zur Zeit der Landung », Vorführung von Tänzen aus den 40er Jahren mit den akadischen Tänzerinnen von « La baie en joie » (Neuschottland)

Mise à jour le 2023-05-14 par Calvados Attractivité