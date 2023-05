Expostion de peinture « L’Acadie de A à Z », de Jacques Doll / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Jetée des pêcheurs, 1 août 2023, Courseulles-sur-Mer.

18ème édition de « La semaine acadienne » : l’exposition de tableaux de Jacques Doll, « L’Acadie de A à Z », sera présentée du 1er au 15 août sur la jetée de Courseulles-sur-mer.

Témoin du débarquement le 6 juin 1944, et de la libération de Saint Aubin sur mer par les soldats canadiens du North Shore regiment du Nouveau-Brunswick (composé de nombreux Acadiens), Jacques Doll était un très grand ami du festival. Il a ainsi dessiné tous les portraits, dessins, pour les expositions « Ils ont vu le débarquement et la libération de Carpiquet », « Arthur Hach », histoire d’une famille acadienne », « Alphonse Noel, itinéraire d’un soldat Acadien » et de nombreuses autres.

Alors que Jacques nous a quitté le 29 septembre 2016, cette exposition est notre manière de lui dire que « nous ne l’oublions pas ».

Vendredi 2023-08-01 à ; fin : 2023-08-15 . .

Jetée des pêcheurs

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



17th edition of « La semaine acadienne »: the exhibition of Jacques Doll’s paintings, « L’Acadie de A à Z », will be presented from August 1st to 15th on the jetty of Courseulles-sur-mer

Witness of the landing on June 6, 1944, and of the liberation of Saint Aubin sur mer by the Canadian soldiers of the North Shore regiment of New Brunswick (composed of many Acadians), Jacques Doll was a great friend of the festival. He drew all the portraits and drawings for the exhibitions « They saw the landing and the liberation of Carpiquet », « Arthur Hach », history of an Acadian family », « Alphonse Noel, itinerary of an Acadian soldier » and many others

As Jacques left us on September 29, 2016, this exhibition is our way of telling him that « we do not forget him. »

18ª edición de « La semaine acadienne »: la exposición de cuadros de Jacques Doll, « L’Acadie de A à Z », se presentará del 1 al 15 de agosto en el muelle de Courseulles-sur-mer.

Testigo del desembarco del 6 de junio de 1944 y de la liberación de Saint Aubin sur mer por los soldados canadienses del regimiento North Shore de Nuevo Brunswick (compuesto por muchos acadianos), Jacques Doll fue un gran amigo de la fiesta. Realizó todos los retratos y dibujos de las exposiciones « Vieron el desembarco y la liberación de Carpiquet », « Arthur Hach », historia de una familia acadiana », « Alphonse Noel, itinerario de un soldado acadiano » y muchas otras.

Como Jacques nos dejó el 29 de septiembre de 2016, esta exposición es nuestra manera de decirle que « no le olvidamos »

18. Ausgabe der « La semaine acadienne »: Die Ausstellung von Jacques Dolls Bildern « L’Acadie de A à Z » wird vom 1. bis 15. August auf der Mole von Courseulles-sur-mer gezeigt.

Als Zeuge der Landung am 6. Juni 1944 und der Befreiung von Saint Aubin sur mer durch die kanadischen Soldaten des North Shore regiment aus New Brunswick (das aus vielen Akadiern bestand) war Jacques Doll ein sehr guter Freund des Festivals. So zeichnete er alle Porträts und Zeichnungen für die Ausstellungen « Ils ont vu le débarquement et la libération de Carpiquet », « Arthur Hach », histoire d’une famille acadienne », « Alphonse Noel, itinéraire d’un soldat acadien » und viele andere.

Da Jacques uns am 29. September 2016 verlassen hat, ist diese Ausstellung unsere Art, ihm zu sagen, dass « wir ihn nicht vergessen »

