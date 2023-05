So Gospel 24 rue Amiral Robert, 19 juillet 2023, Courseulles-sur-Mer.

Depuis 2009 So Gospel parcourt la France et l’étranger avec un spectacle Gospel exceptionnel. Un moment unique à partager en famille ou entre amis pour chanter et danser sur des musiques traditionnelles, contemporaines gospel.

Vivez également le message de cette musique empreinte de spiritualité.

Composé d’une dizaine de chanteurs, issus des plus grandes chorales de gospel de France, certains d’entre eux ont chanté avec Stevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Badi…

Si le groupe puise, sans compromis, ses valeurs dans celles de l’Évangile (Gospel, en anglais), il tire son inspiration dans les sonorités du Jazz, de la Soul ou encore dans celles du RnB, avec des chants comme Victory ou We have overcome.

Enfin, c’est magistralement qu’il revisite les chants traditionnels « Oh when the saints », «This little light of mine »mais également l’indémodable et toujours très attendu « Oh happy day»..

2023-07-19 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-19 23:00:00. .

24 rue Amiral Robert Église Saint-Germain

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



Since 2009 So Gospel travels around France and abroad with an exceptional Gospel show. A unique moment to share with family or friends to sing and dance on traditional music, contemporary gospel.

Live also the message of this music full of spirituality.

Composed of a dozen singers, from the largest gospel choirs in France, some of them have sung with Stevie Wonder, Amel Bent, Celine Dion, Chimene Badi ..

If the group draws, without compromise, its values in those of the Gospel, it draws its inspiration in the sounds of Jazz, Soul or in those of the RnB, with songs like Victory or We have overcome.

Finally, it is masterfully that he revisits the traditional songs « Oh when the saints », « This little light of mine » but also the timeless and always very expected « Oh happy day ».

Desde 2009, So Gospel recorre Francia y el extranjero con un espectáculo de gospel excepcional. Un momento único para compartir en familia o entre amigos para cantar y bailar sobre música Gospel tradicional y contemporánea.

Experimente el mensaje de esta música llena de espiritualidad.

Compuesto por una docena de cantantes, procedentes de los coros de gospel más importantes de Francia, algunos de ellos han cantado con Stevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Badi?

Si el grupo extrae, sin compromiso, sus valores de los del Gospel, se inspira en los sonidos del Jazz, del Soul o incluso del RnB, con canciones como Victory o We have overcome.

Por último, revisita con maestría las canciones tradicionales « Oh when the saints », « This little light of mine », pero también la intemporal y siempre muy esperada « Oh happy day ».

Seit 2009 reist So Gospel mit einer außergewöhnlichen Gospel-Show durch Frankreich und das Ausland. Ein einzigartiger Moment, den man mit der Familie oder mit Freunden teilen kann, um zu traditioneller und moderner Gospelmusik zu singen und zu tanzen.

Erleben Sie auch die Botschaft dieser Musik, die von Spiritualität geprägt ist.

Einige von ihnen haben bereits mit Stevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Badi… gesungen

Die Gruppe schöpft ihre Werte kompromisslos aus dem Evangelium (Gospel), lässt sich aber auch von Jazz, Soul und RnB inspirieren, mit Liedern wie Victory oder We have overcome.

Schließlich interpretiert er meisterhaft die traditionellen Lieder « Oh when the saints », « This little light of mine », aber auch das zeitlose und immer mit Spannung erwartete « Oh happy day » neu.

