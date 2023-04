Fête du 14 juillet à Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados Courseulles-sur-Mer . La Ville de Courseulles-sur-Mer organise une soirée festive à l’occasion du 14 juillet.

Au programme :

– 21h : Soirée musicale avec DJ sur la digue (côté piscine) – Gratuit

– 22h15 : Retraite aux flambeaux avec départ Parc de l’Edit – Achat possible de lampions sur place

