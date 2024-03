Courseulles à l’heure de la libération Salle Quiquemelle Courseulles-sur-Mer, lundi 15 avril 2024.

Courseulles à l’heure de la libération Salle Quiquemelle Courseulles-sur-Mer Calvados

Courseulles remonte le temps

A l’occasion du 80ème anniversaire du Débarquement, la Ville de Courseulles fera un saut dans le temps pour retourner à l’époque des années 40. Du 1er au 9 juin, rentrez en immersion avec nous au cœur de cette époque festive et pleine d’espoir.

L’objectif avoir l’impression que Courseulles s’est arrêté à l’heure de la libération !

Pour se mettre dans l’ambiance, en plus du pavoisement aux couleurs de nos libérateurs, la Ville vous donne la possibilité de louer des tenues d’époque !

Cet élan a pour objectif de créer un esprit de cohésion entre les Courseullais(es) et rendra cette semaine de festivité mémorable. Imaginez notre ville, si chargée d’histoire, remplie de personnes en tenue d’époque, ponctuée de passages de véhicules et d’avions militaires.

Nous comptons sur vous. Vous aussi, jouez le jeu et habillez-vous comme en 40 !

Rendez-vous le dimanche 14 et le lundi 15 avril à la salle Quiquemelle pour choisir vos tenues, en partenariat avec Florosanne, commerçante locale et créatrice de costumes. Robe à pois, uniforme militaire, bretelles et nœud papillon… il y en aura pour tous les goûts ! De nombreuses tailles seront disponibles pour homme, femme et enfant, à la semaine ou au week-end.

Alors n’hésitez plus et venez réserver votre tenue des années 40 !

Infos pratiques

• Le dimanche 14 avril de 10h à 18h et le lundi 15 avril de 9h à 17h

• Salle Quiquemelle

• Tenues pour femmes, hommes et enfants

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 09:00:00

fin : 2024-04-15 17:00:00

Salle Quiquemelle Place du Marché

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie

L’événement Courseulles à l’heure de la libération Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-14 par Calvados Attractivité