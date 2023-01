Courses Trot Premium Les Brulais Les Brulais CDC - Vallons de Haute Bretagne Communauté Les Brulais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Les Brulais L’hippodrome de Maure de Bretagne organise des courses de Trot Premium. Ces courses seront en retransmission télévisée. A l’hippodrome, vous pourrez assiter aux courses à partir des tribunes ou en se restaurant dans les loges ou le restaurant panoramique. hippodrome.maure@orange.fr +33 2 99 34 83 48 http://www.lhippodrome-maure.com/ Les Brulais

