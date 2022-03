Courses sur piste Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Indre-et-Loire

Courses sur piste Descartes, 18 avril 2022, Descartes.

2022-04-18 – 2022-04-18

Compétitions sur le vélodrome avec plusieurs dates. uvdescartes@gmail.com +33 6 03 44 67 20

Descartes

