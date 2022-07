Courses sur l’hippodrome de Deauville-la Touques « Prix Jean Prat » – L’Hippodrome en Famille

2022-07-10 – 2022-07-10 La première course labellisée de groupe 1 se déroule dimanche 10 juillet pour le Haras d’Etreham Prix Jean Prat.

Cette course d’excellence se dispute sur une distance de 1400 mètres, sur la célèbre piste en ligne droite.

Un prix à ne pas rater ! A l’occasion, l’Hippodrome de Deauville-La Touques propose une escapade originale : « L’Hippodrome en Famille ». Cette journée sera l’occasion de découvrir l’intensité des courses de chevaux et de se divertir sur les vastes espaces en plein air. Ces journées de divertissement ont été imaginées à partir de l’expérience acquise au fil des ans lors des Dimanches au Galop.

C’est la sortie idéale en famille pour vivre l’émotion des courses et permettre aux enfants de se divertir au vert, dans un espace sans voiture, en retrouvant leurs animations préférées : balades à poney, manège de chevaux de bois, structure gonflable et de bien d’autres surprises installées en plein air dans l’enceinte des hippodromes. Sur place, un choix varié de restauration est proposé pour des déjeuners originaux.

Une offre de restauration originale répond aux petites et grandes faims.

Pour les amateurs de salé : burger, hot dog, mini pizza, bar à brochettes, crêpes salées, fish & chips… (offre végétarienne également disponible).

Pour une pause sucrée à toute heure, des stands de crêpes, gaufres, churros, glaces, granités, pop corn, barbe à papa… il y en aura pour chacun !

Les vastes étendues d'herbe sont idéales pour partager un pique-nique en famille ou prendre un verre.

