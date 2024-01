COURSES RED BULL CAISSES À SAVON CÔTEAUX DE PECH DAVID Toulouse, dimanche 2 juin 2024.

C’est le retour de la course la plus déjantée de Toulouse !

49 équipes toutes plus farfelues les unes que les autres vont s’élancer à bord de leurs bolides pour dévaler une piste de 530 mètres remplie d’obstacles en tous genres. Et cette année, encore une fois, l’événement promet de repousser les limites de l’imagination !

Que ce soit entre amis, en famille, pour les grands ou les petits, vous ne serez pas déçu du spectacle.

Vous voulez y participer ? Dépêchez-vous vous avez jusqu’au 18 février !

Iil reste encore quelques jours pour candidater et proposer sa caisse à savon la plus insolite. Attention, il faut être une équipe de quatre personnes !

Inscrivez-vous sur ce site internet www.redbull.com/fr-fr/events/red-bull-caisses-a-savon-france-2024 .

CÔTEAUX DE PECH DAVID 61 Chemin des Côtes de Pech David

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 12:00:00

fin : 2024-06-02



