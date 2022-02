Courses PREMIUM Mauquenchy, 7 avril 2022, Mauquenchy.

Course Premium à l’hippodrome de Mauquenchy !

Que vous soyez passionnés ou néophytes, vous pourrez assister à un beau spectacle, haut en couleurs, et approcher les plus grands drivers.

L’hippodrome est ouvert au public uniquement les jours de course

Restauration rapide et gastronomique

Parking gratuit (1800 places)

courses.mauquenchy@gmail.com +33 2 35 09 83 11 http://hippodrome-mauquenchy.fr/

