2022-09-18 09:00:00 – 2022-09-18 12:00:00

Moliets-et-Maa Landes Moliets-et-Maa

EUR 6 12 Courses pédestres sur 5 et 10 kilomètres.

Organisation course à pied sur route et chemin stabilisé. Distances 5 et 10 km chronométrés. Récompenses, animations, buvette et possibilité repas. Douches et parkings assurés.

Plus de renseignements courant aout/septembre (site www.courirlandes.fr).

