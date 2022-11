Courses pédestres Les perles du Vignoble et La ronde du Sonnenglanz Beblenheim Beblenheim Catégories d’évènement: Beblenheim

Courses pédestres Les perles du Vignoble et La ronde du Sonnenglanz Beblenheim, 14 mai 2023, Beblenheim. Courses pédestres Les perles du Vignoble et La ronde du Sonnenglanz

Haut-Rhin EUR Les départs des courses pédestres « Les perles du Vignoble » (16 km) et « La ronde du Sonnenglanz » (10kms) sont à la cave vinicole de Beblenheim. Les parcours mèneront ensuite les concurrents à travers le vignoble et les communes des « Perles du Vignoble » pour une arrivée au sein même de la Cave de Beblenheim. Des courses en duo seront désormais possibles.

Tous les arrivants sont récompensés soit par un vin millésimé ( Ronde) et 1 bouteille de Crémant + un débardeur ( Perles) Nouveauté cette année ! Un trail de 20 kms pour les plus courageux ! Pour réserver, c’est ici : Sporkrono ! Enfilez vos baskets pour une course de 10 ou 16,5 kms au travers des paysages viticoles exceptionnels du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr ! +33 6 80 20 18 49 Beblenheim

