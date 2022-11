Courses Natures de l’Ungersberg U3T Reichsfeld Reichsfeld Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2023-05-14

Bas-Rhin EUR 3 parcours Trails au départ de Reichsfeld, 10km, 19km et 32km passant par les terroirs viticoles de Reichsfeld /Bernardvillé puis dans la forêt du Massif de l’Ungersberg.

Epreuve limitée à 500 participants pour permettre un accueil optimum des participants, des spectateurs et pour rester dans le strict respect du cadre naturel . Bénéfices au profit de La ligue contre la cancer.

Les Courses Nature de l’Ungersberg accueillent des participants locaux, mais aussi de toute la France ainsi que de nombreux étrangers qui viennent à Reichsfeld pour son cadre unique, le caractère familial et intimiste de l’évènement, cultivant ainsi l’esprit du trail.

U3T32 départ 8h15

U3T19 départ 9h30

U3T10 départ 10h30

Restauration sur place dans la cour de l’école à partir de 11h00

Restauration sur place dans la cour de l'école à partir de 11h00

Remise des récompenses dans la cour de l'école à partir de 12h30

