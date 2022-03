Courses Les Médiévales / Les Sportiviales Vitré, 22 avril 2022, Vitré.

Courses Les Médiévales / Les Sportiviales Vitré

2022-04-22 18:00:00 – 2022-04-22 23:00:00

Vitré Ille-et-Vilaine

Les Sportiviales reviennent en 2022 et cela se passera au Jardin du Parc du 17 au 24 avril !

LES MÉDIÉVALES, entre nature et remparts… Course urbaine totalement inédite et somptueuse de 5.5 km à parcourir. Des rues pavées de la cité médiévale aux tours, remparts et chemin de ronde, cloîtres des Bénédictins et des Augustins, musée Saint Nicolas, Jardin des Lavandières et portes d’entrée de la cité, font de ce parcours un moment inoubliable et

somptueux !

à 18h : Les Draisiennes (pour les 2 / 4 ans)

à 18h30 : Brambino Trail (pour les 5 / 12 ans)

à 22h00 : Concert gratuit “La Belle Famille”

https://www.les-sportiviales-vitre.com/

Vitré

