Courses – Hippodrome de La Teste de Buch La Teste-de-Buch, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, La Teste-de-Buch.

Courses – Hippodrome de La Teste de Buch 2021-07-06 – 2021-07-06

La Teste-de-Buch Gironde

EUR Situé au cœur d’un joyau naturel de verdure de 80 hectares à l’ombre des pins et à proximité des plages océanes et de la Dune du Pilat. La Société des Courses de La Teste accueille 18 réunions de courses télévisées par an, se déroulant de mars à septembre. Ce lieu ultramoderne doté d’une tribune de 600 places, d’un restaurant panoramique et d’une salle de prestige qui vous offre une vue panoramique sur les plus belles pistes de courses du Sud-Ouest. Venez vibrer au rythme des chevaux de l’hippodrome de La Teste de Buch !

+33 5 56 54 74 26

Hippodrome

