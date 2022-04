COURSES HIPPIQUES VITTEL Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

2022-07-03 13:00:00 – 2022-07-14 19:00:00 Parc thermal Hippodrome de Vittel

Vittel Vosges Chevaux, Nature, détente, Spectacle, Emotions à l’hippodrome de Vittel. La saison de courses de chevaux s’ouvre le 4 juillet pour 11 journées riches de sensations tous les

dimanches et jours fériés jusqu’au 29 août à l’exception du 18 juillet et 2 journées Prémium le samedi 17 juillet et le lundi 9 août

En famille ou entre amis venez vivre un moment d’exception dans le cadre exceptionnel de l’Ile Verte.

Hippodrome pluridisciplinaire (Trot, Plat, Obstacle), c’est l’assurance d’une journée bien occupée en

profitant des restaurants, bars, aire de pique-nique, animations, promenades à poneys, etc…

Ouverture de l’hippodrome à 11 heures. Début des courses à 14 heures Paris mutuel: mise à partir de 2 €uros

Programme des partants de la réunion avec pronostics

Smaturf : pariez à partir de votre smartphone Facebook.com/hippodromedevittel Aire de pique nique

Aire de jeux pour enfants (sous surveillance d’un adulte) hippodrome.vittel@orange.fr +33 3 29 08 12 59 http://www.hippodromes-est.fr/hippodrome-vittel J.F. HAMARD

