[Courses hippiques] Trot Rouxmesnil-Bouteilles, 7 août 2023, Rouxmesnil-Bouteilles Rouxmesnil-Bouteilles.

[Courses hippiques] Trot

Hippodrome de Dieppe Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime

2023-08-07 13:30:00 – 2023-08-08

Rouxmesnil-Bouteilles

Seine-Maritime

Rouxmesnil-Bouteilles

Que l’on soit parieur d’un jour ou turfiste averti, assister à une course hippique est toujours un spectacle… Tout commence par le rond de présentation, où les jockeys montent en selle sous l’œil du public et prennent leurs dernières instructions auprès des entraîneurs. C’est l’occasion d’admirer les chevaux de près et pourquoi pas de faire votre choix pour parier.

S’en suit le passage aux guichets de jeux où les pronostics vont bon train. Les cotes affichées vous aideront également dans votre choix. Favori ou outsider, faites vos jeux. Prenez place dans la tribune et n’oubliez pas vos jumelles !

Quel que soit la discipline courue ce jour-là, plat, trot ou obstacle, le suspense est au rendez-vous. Lorsque sonne la fin de l’épreuve, toute la tribune s’anime d’un brouhaha où se mêlent soupirs déçus des malchanceux et cris de joie des plus victorieux !

hippodrome-dieppe@orange.fr +33 2 35 84 11 49 https://www.hippodrome-dieppe.com/

