Nantes

Courses hippiques : Trot Hippodrome du Petit Port, 21 novembre 2022, Nantes.

Horaire : 12:30

Gratuit : non 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ansInfos sur www.hippodrome-nantes.fr ou 02 40 74 19 71 9 courses. Rendez-vous à l’hippodrome de Nantes ce lundi 21 novembre 2022 à partir de 12h30 pour assister à 9 courses de trot tout au long de l’après-midi. La réunion débutera par 8 courses au trot attelé et se clôturera par une course au trot monté. Temps fort, le Prix Rexel Pôle Loire Océan sur la distance de 3000 mètres pour des chevaux âgés de 6 à 9 ans. Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

Hippodrome du Petit Port
2 Boulevard des Tribunes
Nantes 44300

