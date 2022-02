Courses hippiques : Trot Hippodrome du Petit Port Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Courses hippiques : Trot Hippodrome du Petit Port, 21 février 2022, Nantes. 2022-02-21 à partir de 12h30

Horaire : 12:30

Gratuit : non 5 € / Gratuit (moins de 18 ans)Infos sur www.hippodrome-nantes.fr ou 02 40 74 19 71 à partir de 12h30 Réunion régionale composée de 8 courses de trot. Temps fort du programme, le Prix Éléazar à l’attelé sur la distance de 3000 mètres pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans. À noter, 1 course au trot monté qui clôturera l’avant-dernière réunion du meeting hivernal. L’accès à l’hippodrome pour les majeurs et mineurs à partir de 16 ans se fera sur présentation du pass vaccinal. De 12 ans à moins de 16 ans, présentation soit d’un pass vaccinal, test négatif ou certificat de rétablissement. Le port du masque est obligatoire partout sur l’hippodrome dès l’âge de 6 ans. Hippodrome du Petit Port adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/ https://www.hippodrome-nantes.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Hippodrome du Petit Port Adresse 2 Boulevard des Tribunes Ville Nantes lieuville Hippodrome du Petit Port Nantes Departement Loire-Atlantique

Hippodrome du Petit Port Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Courses hippiques : Trot Hippodrome du Petit Port 2022-02-21 was last modified: by Courses hippiques : Trot Hippodrome du Petit Port Hippodrome du Petit Port 21 février 2022 Hippodrome du Petit Port Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique