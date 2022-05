Courses hippiques Sainte-Verge, 6 juin 2022, Sainte-Verge.

Courses hippiques Sainte-Verge

2022-06-06 14:00:00 – 2022-06-06

Sainte-Verge Deux-Sèvres

La société de course vous invite à passer un agréable moment et à découvrir les courses de chevaux à travers au moins 7 courses de trot … et pourquoi pas parier sur votre cheval préféré !

Sainte-Verge

