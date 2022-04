Courses Hippiques Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Courses Hippiques Hippodrome de Marville 9 avenue de Triquerville Saint-Malo

2022-04-24

Au programme des courses de trot et courses de haies, ou de plat, qui offrent un véritable spectacle dans une ambiance familiale et conviviale. Programme et parking gratuits info@hippodrome-saint-malo.com http://hippodrome-saintmalo.com/

