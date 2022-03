Courses Hippiques Saint-Malo, 3 avril 2022, Saint-Malo.

Courses Hippiques Hippodrome de Marville 9 avenue de Triquerville Saint-Malo

2022-04-03 – 2022-04-03 Hippodrome de Marville 9 avenue de Triquerville

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo

La nouvelle saison des courses hippiques est lancée.

Au programme des courses de trot qui offrent un véritable spectacle dans une ambiance familiale et conviviale.

Cette allure entre le pas et le galop, se trouve dans deux disciplines, le trot attelé et le trot monté.

Pour le trot attelé, le cheval tracte ce qu’on appelle un sulky sur lequel est assis le driver. L’objectif, trotter le plus rapidement possible pour gagner la courses, sans faire de galop. Pour le trot monté, la seule différence est que le cavalier est ici un jockey, c’est à dire qu’il est assis directement sur le cheval.

info@hippodrome-saintmalo.com https://www.hippodrome-saintmalo.com/

