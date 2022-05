Courses hippiques Ploërmel, 11 septembre 2022, Ploërmel.

Courses hippiques Ploërmel

2022-09-11 – 2022-09-11

Ploërmel 56800 Ploërmel

Après 2 jours de trot, galop, obstacles et cross sur l’hippodrome de Malleville le premier week-end de septembre, cette journée est consacrée à la fête des courses avec une nouveauté : la finale du challenge des cross des l’Ouest (challenge de l’entraîneur). Il y aura également de nombreuses animations et activités pour divertir petits et grands.

Après quinze jours de trêve pour se reposer, les chevaux sont prêts à en découdre sur la piste de Malleville.

A partir de 14h30 vous assisterez à 7 courses de haute volée avec les grands prix. Une dizaine de sonneurs de cors seront présents sur le site.

Le pass sanitaire est requis pour accéder à la manifestation.

+33 2 97 74 03 05

Après 2 jours de trot, galop, obstacles et cross sur l’hippodrome de Malleville le premier week-end de septembre, cette journée est consacrée à la fête des courses avec une nouveauté : la finale du challenge des cross des l’Ouest (challenge de l’entraîneur). Il y aura également de nombreuses animations et activités pour divertir petits et grands.

Après quinze jours de trêve pour se reposer, les chevaux sont prêts à en découdre sur la piste de Malleville.

A partir de 14h30 vous assisterez à 7 courses de haute volée avec les grands prix. Une dizaine de sonneurs de cors seront présents sur le site.

Le pass sanitaire est requis pour accéder à la manifestation.

Ploërmel

dernière mise à jour : 2022-05-17 par