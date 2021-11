COURSES HIPPIQUES Meslay-du-Maine, 23 décembre 2021, Meslay-du-Maine.

COURSES HIPPIQUES Meslay-du-Maine

2021-12-23 11:15:00 – 2021-12-23

Meslay-du-Maine 53170 Meslay-du-Maine

Le cheval est une religion en sud Mayenne ! A Craon, référence de la scène hippique française et internationale, la première course s’est courue en 1848. Le culte du cheval est également célébré sur les hippodromes de Meslay-du-Maine, paradis des trotteurs, à Méral, Molières et Senonnes.

Le jeudi 23 décembre dès 11h15, réunion Prémium trot

L’entrée sera gratuite pour tous

Restauration rapide et restaurant panoramique à votre disposition.

Château gonflable pour les enfants – Présence du Père Noël.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

hippodrome-meslay@orange.fr +33 2 43 98 44 38

