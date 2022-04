Courses Hippiques – Meeting de Deauville Barrière – Prix Rothschild, 2 août 2022, .

Courses Hippiques – Meeting de Deauville Barrière – Prix Rothschild

2022-08-02 11:30:00 11:30:00 – 2022-08-28

Lancement du Meeting de Deauville Barrière avec le Prix Rothschild, l’un des temps forts de ce mois de compétition à Deauville ! Prix d’excellence labellisé Groupe 1 et réservé aux juments de 3 ans et plus, il se dispute sur 1 600 mètres de distance, le Mile, qui privilégie la vitesse. Cette course en ligne droite est particulièrement spectaculaire pour le public car le peloton, lancé à plus de 60 Km/h, passe au ras de la lice, à quelques centimètres des spectateurs.

En 2021, la 92e édition du Prix Rothschild a été remportée par Aiden O’Brien et sa pouliche Mother Earth qui se sont montrés le plus fort après 1600 mètres de course..

Allocation : 300 000 €

LE MEETING DE DEAUVILLE BARRIÈRE

Du mardi 2 au dimanche 28 août 2022, les plus grandes courses de Plat d’Europe se disputent au cœur de la station balnéaire. Que l’on soit passionné de courses ou novice, c’est l’assurance d’assister à de très belles épreuves, intenses, opposant les meilleurs pur-sang d’Europe, voire du monde entier, associés aux meilleurs jockeys de Galop. Venez assister à une incroyable série de compétitions sportives et encourager les exploits des champions !

dernière mise à jour : 2022-04-24 par