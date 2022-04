Courses Hippiques – Meeting de Deauville Barrière – Prix Jacques Le Marois, 15 août 2022, .

Courses Hippiques – Meeting de Deauville Barrière – Prix Jacques Le Marois

2022-08-15 – 2022-08-15

Le Prix du Haras de Fresnay-Le-Buffard Jacques Le Marois a une particularité : cette course de Groupe 1 est la plus dotée du Meeting de Deauville Barrière, avec une allocation réévaluée à 1 million d’euros, répartie entre les cinq premiers de la course. En ligne droite sur une distance de 1 600 mètres, ce grand prix est l’une des plus importantes confrontations entre les générations de champions. Ouvert aux chevaux, mâles et femelles, de 3 ans et plus, il peut opposer les jeunes espoirs à leurs aînés confirmés. Les compétiteurs viennent de toute l’Europe pour cette course et parfois même de plus loin.

En 2021, pour la 91e édition du Prix du Haras de Fresnay-Le-Buffard Jacques Le Marois, Palace Pier et Dettori Lan s’imposent.

Allocation : 1 000 000 €

LE MEETING DE DEAUVILLE BARRIÈRE

Du mardi 2 au dimanche 28 août 2022, les plus grandes courses de Plat d’Europe se disputent au cœur de la station balnéaire. Que l’on soit passionné de courses ou novice, c’est l’assurance d’assister à de très belles épreuves, intenses, opposant les meilleurs pur-sang d’Europe, voire du monde entier, associés aux meilleurs jockeys de Galop. Venez assister à une incroyable série de compétitions sportives et encourager les exploits des champions !

