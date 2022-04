Courses Hippiques – Meeting de Deauville Barrière – Lucien Barrière Grand Prix de Deauville, 28 août 2022, .

Courses Hippiques – Meeting de Deauville Barrière – Lucien Barrière Grand Prix de Deauville

2022-08-28 11:30:00 11:30:00 – 2022-08-28

Pour la dernière journée du Meeting de Deauville Barrière, toutes les courses sont aux couleurs du groupe Barrière, partenaire historique de l’événement. Le Groupe d’hôtels et casinos de prestige récompense les entourages des chevaux gagnants. Le point d’orgue de cette journée est le Lucien Barrière Grand Prix de Deauville (Groupe 2), qui clôture chaque année le meeting estival. Cette course est réservée aux pur-sang anglais de 3 ans et plus et se déroule sur la distance rare de 2 500 mètres, qui nécessite de maîtriser vitesse et tenue. Il n’est pas rare que son vainqueur se fixe comme objectif d’être au départ du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, la coupe du monde des pur-sang, qui aura lieu le dimanche 4 octobre à l’hippodrome de Paris Longchamp.

Le dimanche 30 août 2020, Glycon offre un premier Grand Prix de Deauville à Jean-Claude Rouget.

Allocation : 200 000 €

LE MEETING DE DEAUVILLE BARRIÈRE

Du mardi 2 au dimanche 28 août 2022, les plus grandes courses de Plat d’Europe se disputent au cœur de la station balnéaire. Que l’on soit passionné de courses ou novice, c’est l’assurance d’assister à de très belles épreuves, intenses, opposant les meilleurs pur-sang d’Europe, voire du monde entier, associés aux meilleurs jockeys de Galop. Venez assister à une incroyable série de compétitions sportives et encourager les exploits des champions !

Pour la dernière journée du Meeting de Deauville Barrière, toutes les courses sont aux couleurs du groupe Barrière, partenaire historique de l’événement. Le Groupe d’hôtels et casinos de prestige récompense les entourages des chevaux gagnants. Le…

Pour la dernière journée du Meeting de Deauville Barrière, toutes les courses sont aux couleurs du groupe Barrière, partenaire historique de l’événement. Le Groupe d’hôtels et casinos de prestige récompense les entourages des chevaux gagnants. Le point d’orgue de cette journée est le Lucien Barrière Grand Prix de Deauville (Groupe 2), qui clôture chaque année le meeting estival. Cette course est réservée aux pur-sang anglais de 3 ans et plus et se déroule sur la distance rare de 2 500 mètres, qui nécessite de maîtriser vitesse et tenue. Il n’est pas rare que son vainqueur se fixe comme objectif d’être au départ du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, la coupe du monde des pur-sang, qui aura lieu le dimanche 4 octobre à l’hippodrome de Paris Longchamp.

Le dimanche 30 août 2020, Glycon offre un premier Grand Prix de Deauville à Jean-Claude Rouget.

Allocation : 200 000 €

LE MEETING DE DEAUVILLE BARRIÈRE

Du mardi 2 au dimanche 28 août 2022, les plus grandes courses de Plat d’Europe se disputent au cœur de la station balnéaire. Que l’on soit passionné de courses ou novice, c’est l’assurance d’assister à de très belles épreuves, intenses, opposant les meilleurs pur-sang d’Europe, voire du monde entier, associés aux meilleurs jockeys de Galop. Venez assister à une incroyable série de compétitions sportives et encourager les exploits des champions !

dernière mise à jour : 2022-04-24 par