Courses Hippiques – Meeting de Deauville Barrière – LARC Prix Maurice de Gheest Deauville, 7 août 2022, Deauville.

2022-08-07 – 2022-08-07

Deauville Calvados

C’est l’une des courses les plus attendues du Meeting de Deauville Barrière par les acteurs des courses européens, car c’est l’un des seuls rendez-vous hippiques sur la distance intermédiaire de 1 300 mètres ! Grâce à cette originalité, le LARC Prix Maurice de Gheest offre une intéressante et peu commune confrontation entre les sprinters, chevaux spécialistes des courtes distances comprises entre 1 000 à 1 200 mètres, et des Milers, dont la distance de prédilection est 1 600 mètres. Cette course en ligne droite est toujours appréciée du public pour son coté spectaculaire.

En 2021, c’est Marianafoot qui s’est imposé lors de ce grand prix.

Allocation : 380 000 €

LE MEETING DE DEAUVILLE BARRIÈRE

Du mardi 2 au dimanche 28 août 2022, les plus grandes courses de Plat d’Europe se disputent au cœur de la station balnéaire. Que l’on soit passionné de courses ou novice, c’est l’assurance d’assister à de très belles épreuves, intenses, opposant les meilleurs pur-sang d’Europe, voire du monde entier, associés aux meilleurs jockeys de Galop. Venez assister à une incroyable série de compétitions sportives et encourager les exploits des champions !

evenements@france-galop.com +33 2 31 14 20 00 http://www.evenements.france-galop.com/fr/meetingdedeauville?_ga=2.256534083.958730581.1525858933-433064093.1514279587

Deauville

