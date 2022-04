Courses Hippiques – Meeting de Deauville Barrière – Darley Prix Morny, 21 août 2022, .

Courses Hippiques – Meeting de Deauville Barrière – Darley Prix Morny

2022-08-21 – 2022-08-21

Le Darley Prix Morny, course de Groupe 1 créée en l’honneur du Duc de Morny, est l’une des plus anciennes courses de France, puisque la première édition a lieu en 1865. C’est une épreuve en ligne droite où les chevaux de 2 ans se disputent sur une courte distance de 1 200 mètres à une vitesse élevée de plus de 60 Km/h. Les sprinters ont à peine une minute pour faire la différence et franchir le poteau d’arrivée ! La renommée de cette épreuve traverse l’Atlantique et des chevaux américains n’hésitent pas à faire le voyage comme les champions No Nay Never (2013), Lady Aurelia (2016) et Campanelle (2020), tous trois entraînés par Wesley Ward. Après avoir fait illusion pour la victoire sur le sprint en ligne droite, le fils de Showcasing n’a rien pu faire face à l’assaut final de Perfect Power, monté par Christophe Soumillon.

LE MEETING DE DEAUVILLE BARRIÈRE

Du mardi 2 au dimanche 28 août 2022, les plus grandes courses de Plat d’Europe se disputent au cœur de la station balnéaire. Que l’on soit passionné de courses ou novice, c’est l’assurance d’assister à de très belles épreuves, intenses, opposant les meilleurs pur-sang d’Europe, voire du monde entier, associés aux meilleurs jockeys de Galop. Venez assister à une incroyable série de compétitions sportives et encourager les exploits des champions !

dernière mise à jour : 2022-04-24 par