COURSES HIPPIQUES Les Rairies

Maine-et-Loire

COURSES HIPPIQUES La Carrière Hippodrome de la Carrière Les Rairies

2022-06-05

2022-06-05 14:00:00 – 2022-06-06 18:00:00 La Carrière Hippodrome de la Carrière

Les Rairies Maine-et-Loire Les Rairies EUR 5.5 Traditionnel mini-meeting de courses hippiques les Dimanche et Lundi de Pentecôte à Durtal ! nAinsi qu’un Marché du Terroir le lundi avec plusieurs producteurs locaux qui vous présenteront leurs produits. Courses hippiques à l’hippodrome de La Carrière aux Rairies, à 14h. nCourses de trot et d’obstacles. Gratuit pour les – 20 ans. Trotteurs, Sauteurs et Terroir vous donnent Rendez-Vous à la Pentecôte à Durtal ! courseshippiquesdedurtal@gmail.com +33 2 41 76 34 71 Traditionnel mini-meeting de courses hippiques les Dimanche et Lundi de Pentecôte à Durtal ! nAinsi qu’un Marché du Terroir le lundi avec plusieurs producteurs locaux qui vous présenteront leurs produits. Courses hippiques à l’hippodrome de La Carrière aux Rairies, à 14h. nCourses de trot et d’obstacles. Gratuit pour les – 20 ans. La Carrière Hippodrome de la Carrière Les Rairies

