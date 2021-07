Courses hippiques La Clayette, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, La Clayette.

Courses hippiques 2021-07-24 – 2021-07-24 Route de Charolles Hippodrome de Montgelly

La Clayette Saône-et-Loire La Clayette Saône-et-Loire

EUR Sur des pistes en pouzzolane, les chevaux s’affrontent au trot, allure obligée et contrôlée par des «juges aux allures», qui suivent la course depuis un véhicule d’accompagnement. Ils courent soit au trot monté, soit au trot attelé, cette dernière discipline étant la seule où le jockey ne monte pas son cheval, mais devient «driver» sur son «sulky». Les concurrents ont des carrières plus longues que les galopeurs, puisqu’ils ont de 3 à 10 ans. Deux départs existent : à l’autostart avec un départ lancé, et à l’élastique pour lequel les chevaux font un volt de départ.

Un programme des courses hippiques est disponible à l’entrée des hippodromes. Il vous donne toutes les informations pour suivre et comprendre les courses. Pour chaque course, la spécialité, galop (plat ou obstacles), ou trot (trot attelé ou trot monté), les partants et le parcours (distance, tracé) qu’ils devront effectuer sont inscrits. Sur le programme, vous découvrirez des informations pour « faire le papier », c’est-à-dire étudier vos paris…

L’hippodrome de La Clayette ouvre ses portes au public dès 12h.

danielsimerey@orange.fr +33 3 85 28 03 63

