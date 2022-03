Courses hippiques La Celle-Condé La Celle-Condé Catégories d’évènement: Cher

La Celle-Condé

Courses hippiques La Celle-Condé, 7 août 2022, La Celle-Condé. Courses hippiques La Celle-Condé

2022-08-07 14:00:00 – 2022-08-07

La Celle-Condé Cher La Celle-Condé Plus que jamais, indispensable la réservation de votre table au restaurant panoramique ! Lors de cette réunion de Galop, pariez sur 3 courses de plat et 4 courses d’obstacles; Il y aura des animations pour petits et grands afin de combler les attentes de chacun. contact@hippodrome-lignieres.com +33 2 48 60 16 90 http://www.hippodrome-lignieres.com/ Plus que jamais, indispensable la réservation de votre table au restaurant panoramique ! Office de Tourisme de Lignières

La Celle-Condé

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, La Celle-Condé Autres Lieu La Celle-Condé Adresse Ville La Celle-Condé lieuville La Celle-Condé Departement Cher

La Celle-Condé La Celle-Condé Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-celle-conde/

Courses hippiques La Celle-Condé 2022-08-07 was last modified: by Courses hippiques La Celle-Condé La Celle-Condé 7 août 2022 cher La Celle-Condé

La Celle-Condé Cher